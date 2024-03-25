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Ворсклі дозволили прийняти більше глядачів на матч УПЛ з Динамо

Сьогодні 18:44 192 0
Ворсклі дозволили прийняти більше глядачів на матч УПЛ з Динамо
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - офіційний сайт Ворскли.

Ворскла зможе приймати більше глядачів на домашніх матчах чемпіонату України з футболу.

Про це повідомляє пресслужба полтавців.

Клуб звернувся до Полтавської обласної військової адміністрації із запитом про можливість збільшення кількості відвідувачів стадіону імені Олексія Бутовського.

За рішення Полтавської ОВА на поєдинок 22 туру УПЛ між Ворсклою та Динамо, який відбудеться 31 березня о 15:30 за київським часом, зможе прийти 2800 уболівальників.

Раніше Ворскла розірвала орендну угоду щодо бразильського нападника.

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