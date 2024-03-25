Марселіно визнаний найкращим тренером березня у Ла Лізі

Джерело - Чемпіон.
Наставника Вільярреала Марселіно Гарсію Тораля визнано найкращим тренером місяця в іспанській Ла Лізі.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
"Жовта субмарина" у березні обіграла Гранаду (5:1), Бетіс (3:2) та Валенсію (1:0).
На нагороду також претендували Карло Анчелотті (Реал Мадрид) та Хаві (Барселона).
Вільярреал наразі посідає дев'яту сходинку в Прімері з 38 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 1 квітня проти Атлетико.
The leader of the yellow submarine. 💛— LALIGA English (@LaLigaEN) March 25, 2024
🌟 @Marcelino is the #LALIGAEASPORTS Coach of the Month for March! #LALIGACOACHOFTHEMONTH #PREMIOSLALIGA
Нагадаємо, Марселіно очолив Вільярреал у листопаді 2023 року.