Марселіно визнаний найкращим тренером березня у Ла Лізі

Наставника Вільярреала Марселіно Гарсію Тораля визнано найкращим тренером місяця в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Жовта субмарина" у березні обіграла Гранаду (5:1), Бетіс (3:2) та Валенсію (1:0).

На нагороду також претендували Карло Анчелотті (Реал Мадрид) та Хаві (Барселона).

Вільярреал наразі посідає дев'яту сходинку в Прімері з 38 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 1 квітня проти Атлетико.

The leader of the yellow submarine. 💛



🌟 @Marcelino is the #LALIGAEASPORTS Coach of the Month for March! #LALIGACOACHOFTHEMONTH #PREMIOSLALIGA