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Марселіно визнаний найкращим тренером березня у Ла Лізі

Сьогодні 18:20 80 0
Марселіно визнаний найкращим тренером березня у Ла Лізі
#Вільярреал, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Наставника Вільярреала Марселіно Гарсію Тораля визнано найкращим тренером місяця в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Жовта субмарина" у березні обіграла Гранаду (5:1), Бетіс (3:2) та Валенсію (1:0).

На нагороду також претендували Карло Анчелотті (Реал Мадрид) та Хаві (Барселона).

Вільярреал наразі посідає дев'яту сходинку в Прімері з 38 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 1 квітня проти Атлетико.

Нагадаємо, Марселіно очолив Вільярреал у листопаді 2023 року.

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