Головне
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі
Вчора 21:18 10054 4
Різні сценарії з привабливою перспективою в Києві та Кривому Розі: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,86
Сьогодні 11:25 90
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція
Сьогодні 03:26 577
Матч Алькарас - Звєрєв у Індіан-Веллсі призупинили через нашестя бджіл
Сьогодні 01:20 617
Ліверпуль знищив Спарту, Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:59 929
Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса
Вчора 23:29 671
Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 19:43 1504
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Вчора 16:26 13166
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Вчора 15:05 4080
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Вчора 08:57 681
Прямі трансляції

Салах встановив рекорд Ліверпуля, який буде дуже складно побити

Сьогодні 10:18 194 0
Салах встановив рекорд Ліверпуля, який буде дуже складно побити
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Мохаммед Салах став першим гравцем в історії Ліверпуля, якому вдалося забити щонайменше 20 голів у семи сезонах поспіль. 

Цю статистику у своєму твіттері опублікував відомий інсайдер Фабріціо Романо. 

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи єгиптянин забив гол вже на 10-й хвилині. Цей м’яч став для нього 20-м у поточному сезоні. 15 разів Мохаммед відзначався у межах АПЛ, одного разу - в Кубку ліги, ще 4 голи було забито в Лізі Європи. 

Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. В першому ж сезоні вінгер наколотив 44 голи в усіх турнірах. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу 18858
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи 28970 2
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі 10054 4
Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком 10578
Український тренер-утікач уже працює в Маямі Український тренер-утікач уже працює в Маямі 20621
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 13166
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14836
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104784
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360544 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64636
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117150
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13027