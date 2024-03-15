Салах встановив рекорд Ліверпуля, який буде дуже складно побити

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Мохаммед Салах став першим гравцем в історії Ліверпуля, якому вдалося забити щонайменше 20 голів у семи сезонах поспіль.

Цю статистику у своєму твіттері опублікував відомий інсайдер Фабріціо Романо.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи єгиптянин забив гол вже на 10-й хвилині. Цей м’яч став для нього 20-м у поточному сезоні. 15 разів Мохаммед відзначався у межах АПЛ, одного разу - в Кубку ліги, ще 4 голи було забито в Лізі Європи.

Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. В першому ж сезоні вінгер наколотив 44 голи в усіх турнірах.