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Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:21 96 0
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи
#Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Після матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24 визначились чвертьфіналісти турніру. Ними стали Вест Гем, Ліверпуль, Марсель, Бенфіка, Баєр, Рома, Аталанта та Мілан.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЄ команди дізнаються 15 березня на жеребкуванні. Початок - о 14:00 за київським часом.

Список учасників чвертьфіналу Ліги Європи:

  • Аталанта (Італія)
  • Баєр (Німеччина)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Вест Гем (Англія)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Марсель (Франція)
  • Мілан (Італія)
  • Рома (Італія)

Чвертьфінальні матчі заплановані на 11 та 18 квітня, 1/2 фіналу - на 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

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