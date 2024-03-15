Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Після матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24 визначились чвертьфіналісти турніру. Ними стали Вест Гем, Ліверпуль, Марсель, Бенфіка, Баєр, Рома, Аталанта та Мілан.
Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЄ команди дізнаються 15 березня на жеребкуванні. Початок - о 14:00 за київським часом.
Список учасників чвертьфіналу Ліги Європи:
- Аталанта (Італія)
- Баєр (Німеччина)
- Бенфіка (Португалія)
- Вест Гем (Англія)
- Ліверпуль (Англія)
- Марсель (Франція)
- Мілан (Італія)
- Рома (Італія)
Чвертьфінальні матчі заплановані на 11 та 18 квітня, 1/2 фіналу - на 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.