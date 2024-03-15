Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Після матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24 визначились чвертьфіналісти турніру. Ними стали Вест Гем, Ліверпуль, Марсель, Бенфіка, Баєр, Рома, Аталанта та Мілан.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЄ команди дізнаються 15 березня на жеребкуванні. Початок - о 14:00 за київським часом.

Список учасників чвертьфіналу Ліги Європи:

Аталанта (Італія)

Баєр (Німеччина)

Бенфіка (Португалія)

Вест Гем (Англія)

Ліверпуль (Англія)

Марсель (Франція)

Мілан (Італія)

Рома (Італія)

Чвертьфінальні матчі заплановані на 11 та 18 квітня, 1/2 фіналу - на 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 відбудеться 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.