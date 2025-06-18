Є речі, які треба виправляти: Мельгоса – про результат молодіжної збірної України на Євро-2025
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса підсумував виступ команди на Євро-2025.
Цитує тренера Суспільне Спорт.
У грі зі збірною Нідерландів (0:2) українці припустилися невимушених помилок, через що не вдалося досягти необхідного результату.
"Дуже складна гра. Ми знали рівень суперника. Також емоційно ми розуміли, що ми або йдемо далі, або їдемо додому. Тож так, це було складно з самого початку. Результат – не той, якого ми очікували
Я думаю, що Україна добре розпочала гру. У таких матчах багато вирішують ось ці помилки в необов’язкових ситуаціях. І потім важко повернутися в гру. Але це питання до усіх гравців, а не лише до когось одного чи до однієї ситуації.
Ми маємо розуміти, що Батагов грав не на своїй позицій. Я не хотів казати раніше, але у нас були проблеми з певними гравцями. Ми не могли розраховувати на Салюка – він травмувався на вчорашньому тренуванні. Нам треба було адаптуватися. Це було нелегко для Батагова – він намагався, але це нелегко", – розповів тренер.
Також тренер підсумував виступ на молодіжній континентальній першості, де "синьо-жовті" посіли третє місце та не змогли пробитися у плейоф.
"Я можу підсумувати увесь процес – кваліфікація була дуже хорошою. Тут, у матчі з данцями у нас були шанси, ми заслужили на більше. Але є речі, які треба виправляти. Деколи дрібниці впливають на результат гри", – розповів Мельгоса.
Як відомо, у першому турі підопічні іспанця зазнали мінімальної поразки від Данії (2:3), однак у другому матчі переграли Фінляндію (2:0). Нідерланди у минулих двох турах розписали нічию з фінами (2:2) та програли данцям (1:2), тож українцям для виходу в 1/4 достатньо було не програти.