Арсенал узгодив новий контракт з 18-річним талантом

Лондонський Арсенал домовився про новий контракт з 18-річним лівим захисником Майлзом Льюїсом-Скеллі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Англієць хотів залишитися у клубі та погодився підписати нову довгострокову угоду. Зазначається, що переговори тривали декілька місяців.

Поточний контракт розрахований до червня 2026 року.

Трансферна вартість Льюїса-Скеллі наразі оцінюється у 45 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку захисника 1 гол і 3 асисти в 42 матчах за Арсенал у всіх турнірах.

Раніше Льюїс-Скеллі потрапив у топ-5 претендентів на Golden Boy-2025 – приз, який щорічно вручається найкращому молодому гравцеві сезону.

Напередодні повідомлялося, що мадридський Атлетико приєднався до числа клубів, які зацікавлені у підписанні лівого захисника лондонського Арсенала Олександра Зінченка.