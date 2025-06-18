Арсенал узгодив новий контракт з 18-річним талантом
Лондонський Арсенал домовився про новий контракт з 18-річним лівим захисником Майлзом Льюїсом-Скеллі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Англієць хотів залишитися у клубі та погодився підписати нову довгострокову угоду. Зазначається, що переговори тривали декілька місяців.
Поточний контракт розрахований до червня 2026 року.
Трансферна вартість Льюїса-Скеллі наразі оцінюється у 45 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку захисника 1 гол і 3 асисти в 42 матчах за Арсенал у всіх турнірах.
Раніше Льюїс-Скеллі потрапив у топ-5 претендентів на Golden Boy-2025 – приз, який щорічно вручається найкращому молодому гравцеві сезону.
Напередодні повідомлялося, що мадридський Атлетико приєднався до числа клубів, які зацікавлені у підписанні лівого захисника лондонського Арсенала Олександра Зінченка.