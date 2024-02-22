Розклад матчів 21 туру італійської Серії А на 22 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 лютого, відбудеться один матч у межах 21 туру італійської Серії А.

Зокрема, Торіно прийматиме Лаціо в перенесеному поєдинку.

Розклад матчів 21 туру італійської Серії А на 22 лютого:

21:45 Торіно - Лаціо

Варто зазначити, що Лаціо після 24 зіграних матчів у чемпіонаті Італії знаходиться на 8-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 37 очок. Торіно відстає від римлян усього на 1 заліковий пункт.

Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.

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