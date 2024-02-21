Миколенко назвав найкращого фулбека в історії

Джерело - skysports.com.
Найкращим лівим захисником в історії футболу є бразилець Марсело, який грав за Реал Мадрид.
Про це повідомив український захисник Евертона Віталій Миколенко
"Мені подобався Марсело. Коли ми дивились "класико" в академії, я вболівав за Барселону, але Марсело чудово грав у кожному матчі.
Проте я граю не у такому стилі, як він", - відзначив Миколенко.
Марсело відомий грою за Реал Мадрид (2007-2022 р). Наразі він грає за Флуміненсе.
Цього сезону Миколенко відіграв 26 матчів за "ірисок" та відзначився 2 голами. Евертон після 25 турів перебуває на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії.
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Напередодні Евертон вдома зіграв унічию з Крістал Пелес (1:1).