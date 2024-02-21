Миколенко назвав найкращого фулбека в історії

Найкращим лівим захисником в історії футболу є бразилець Марсело, який грав за Реал Мадрид.

Про це повідомив український захисник Евертона Віталій Миколенко

"Мені подобався Марсело. Коли ми дивились "класико" в академії, я вболівав за Барселону, але Марсело чудово грав у кожному матчі.

Проте я граю не у такому стилі, як він", - відзначив Миколенко.