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Миколенко назвав найкращого фулбека в історії

Український захисник Евертона Віталій Миколенко назвав найкращого фулбека в історії
Сьогодні 15:57 193 0
Миколенко назвав найкращого фулбека в історії
Фото - Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - skysports.com.

Найкращим лівим захисником в історії футболу є бразилець Марсело, який грав за Реал Мадрид.

Про це повідомив український захисник Евертона Віталій Миколенко 

"Мені подобався Марсело. Коли ми дивились "класико" в академії, я вболівав за Барселону, але Марсело чудово грав у кожному матчі.

Проте я граю не у такому стилі, як він", - відзначив Миколенко.

Марсело відомий грою за Реал Мадрид (2007-2022 р). Наразі він грає за Флуміненсе.

Цього сезону Миколенко відіграв 26  матчів за "ірисок" та відзначився 2 голами. Евертон після 25 турів перебуває на 17 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії.

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Напередодні Евертон вдома зіграв унічию з Крістал Пелес (1:1).

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