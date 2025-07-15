Вільярреал розглядає можливість трансферу Луніна

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру у Вільярреалі.

Про це повідомляє DAZN.

Іспанський клуб шукає досвідченого голкіпера та розглядає можливість переходу українця. Ще одним кандидатом є 30-річний Пау Лопес, який мож е розірвати контракт із мексиканською Толукою.

"El Villarreal ha preguntado por Lunin. Pero en la lista también está Pau López" 👀@MatteMoretto y la última hora del portero del Real Madrid #DAZNTransfer pic.twitter.com/cbCyuwomfq — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 14, 2025

Раніше повідомлялося, що агент Луніна Жорже Мендеш вже розпочав пошуки нового клубу для свого клієнта.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів. Сам гравець заявляв, що планує залишитися у складі "вершкових".