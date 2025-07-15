Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Вільярреал розглядає можливість трансферу Луніна

Станіслав Лисак — 15 липня 2025, 11:23
Вільярреал розглядає можливість трансферу Луніна
Getty Images

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру у Вільярреалі.

Про це повідомляє DAZN.

Іспанський клуб шукає досвідченого голкіпера та розглядає можливість переходу українця. Ще одним кандидатом є 30-річний Пау Лопес, який мож е розірвати контракт із мексиканською Толукою.

Раніше повідомлялося, що агент Луніна Жорже Мендеш вже розпочав пошуки нового клубу для свого клієнта.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів. Сам гравець заявляв, що планує залишитися у складі "вершкових".

Андрій Лунін Вільярреал Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери

Реал Мадрид

Ексзахисник Реала підписав контракт з клубом Сегунди
Головна зірка Реала отримав пропозиції від клубів АПЛ та Саудівської Аравії
Реал підписав 22-річного захисника Бенфіки
Агент Луніна почав шукати українському голкіперу новий клуб – ЗМІ
Реал хоче підписати володаря Золотого м’яча – ЗМІ

Останні новини