Вільярреал розглядає можливість трансферу Луніна
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Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру у Вільярреалі.
Про це повідомляє DAZN.
Іспанський клуб шукає досвідченого голкіпера та розглядає можливість переходу українця. Ще одним кандидатом є 30-річний Пау Лопес, який мож е розірвати контракт із мексиканською Толукою.
Раніше повідомлялося, що агент Луніна Жорже Мендеш вже розпочав пошуки нового клубу для свого клієнта.
У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів. Сам гравець заявляв, що планує залишитися у складі "вершкових".