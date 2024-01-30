Ворскла перемогла команду з Польщі у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла переграла польську команду Арка Гдиня у контрольному матчі на зимових зборах у Туреччині.

Голи у полтавській команді у першому таймі забили Микола Ковталюк, Ібрахім Кане та Руслан Степанюк.

Цей суперник був екстрено підібраний організаторами після того, як полтавчани відмовилися грати проти клубу Насаф з Узбекистану, який проводив товариські матчі проти команд із московії.

Контрольний матч

30 січня

Ворскла (Полтава, Україна) - Арка Гдиня (Польща) 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 16 Ковталюк, 2:0 - 20 Кане, 3:0 - 34 Степанюк, 3:1 - 44 Борецький, 3:2 - 78 Кобацький

Ворскла: Ісенко, Корнієнко, Бацула, Рамірес, Крупський, Толі, Степанюк, Скляр, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На заміну виходили: Єрмолов, Чеснаков, Галас, Ізотов, гравець на перегляді, Сантана, Тіагуіньо, Островський.