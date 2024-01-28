Атлетико та Ювентус домовилися про оренду Кіна

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювентуса Мойзе Кін продовжить кар'єру в мадридському Атлетико.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Клуби домовились про оренду до кінця сезону. У найближчі 24-48 годин 23-річний гравець відправиться до Мадриду, щоб пройти медогляд.
Ювентус отримає за гравця 500 тисяч євро. Угода буде розрахована до кінця сезону і не матиме опції викупу контракту.
🚨⚪️🔴 Moise Kean to Atlético Madrid, here we go! The agreement has been finalised between Atléti and Juventus.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024
Kean will travel to Madrid in the next 24/48h to complete medical tests.
↪️ Loan fee: €500k. No buy option clause included. pic.twitter.com/bm5NmZM5Fl
Нагадаємо, Ювентус зацікавлений у трансфер Судакова.
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