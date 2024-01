Атлетико та Ювентус домовилися про оренду Кіна

Нападник Ювентуса Мойзе Кін продовжить кар'єру в мадридському Атлетико.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуби домовились про оренду до кінця сезону. У найближчі 24-48 годин 23-річний гравець відправиться до Мадриду, щоб пройти медогляд.

Ювентус отримає за гравця 500 тисяч євро. Угода буде розрахована до кінця сезону і не матиме опції викупу контракту.

