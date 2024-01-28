Головне
Хаві ухвалив рішення покинути Барселону в кінці сезону
Сьогодні 08:11 522
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 10:45 15572
Кіченок та Остапенко зазнали поразки у фіналі парного Australian Open
Сьогодні 09:29 331
Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1657
Евертон з Миколенком поступився Лутону, Ньюкасл переміг Фулгем: результати матчів Кубка Англії
Вчора 22:56 1046
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Вчора 16:30 68529 1
Меркушина фінішувала сьомою в гонці переслідування на чемпіонаті Європи
Вчора 15:49 579
Фрей переміг у гонці переслідування на чемпіонаті Європи, Підручний - у десятці
Вчора 12:42 514
Шевченко запросив Чеферіна в Україну
Вчора 11:39 904
Дончич повторив 4 результат в історії НБА за набраними очками
Вчора 09:54 659
Прямі трансляції

Атлетико та Ювентус домовилися про оренду Кіна

Ювентус отримає за гравця 500 тисяч євро
Сьогодні 08:39 253 0
Атлетико та Ювентус домовилися про оренду Кіна
#Ювентус, #Мойзе Кін, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Мойзе Кін продовжить кар'єру в мадридському Атлетико.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуби домовились про оренду до кінця сезону. У найближчі 24-48 годин 23-річний гравець відправиться до Мадриду, щоб пройти медогляд.

Ювентус отримає за гравця 500 тисяч євро. Угода буде розрахована до кінця сезону і не матиме опції викупу контракту.

Нагадаємо, Ювентус зацікавлений у трансфер Судакова.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика 68529 1
Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги Реал з Луніним дотиснув Лас-Пальмас, Барселона у неймовірному матчі поступилась Вільярреалу: результати 22 туру Ла-Ліги 1657
6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS 6 років тому Усик провів найважчий бій у кар'єрі - переміг Брієдіса в півфіналі WBSS 2104
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 15578
Миколенко відзначився прикрим автоголом у матчі Кубка Англії Миколенко відзначився прикрим автоголом у матчі Кубка Англії 1246
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 15572
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 88107
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358163 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48356
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28768 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 315858
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10201 2