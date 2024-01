Вест Гем веде переговори щодо підписання правого вінгера Нордшелланда Ібрагіма Османа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони близькі до досягнення угоди про трансфер 18-річного ганця. Сума переходу складе близько 18 мільйонів євро.

Незабаром має відбутися черговий раунд переговорів із залученням кожної зі сторін.

