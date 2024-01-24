Джерело - Чемпіон.
Вест Гем веде переговори щодо підписання правого вінгера Нордшелланда Ібрагіма Османа.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сторони близькі до досягнення угоди про трансфер 18-річного ганця. Сума переходу складе близько 18 мільйонів євро.
Незабаром має відбутися черговий раунд переговорів із залученням кожної зі сторін.
⚒️🇬🇭 West Ham and Nordsjælland are now close to reaching an agreement for 2004 born winger Ibrahim Osman. Negotiations are advancing fast around €18m.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024
New round of talks scheduled today/tomorrow to get it done between all parties. First called @ExWHUEmployee. pic.twitter.com/WZFnIdJGXe
Нагадаємо, Вест Гем орендує півзахисника Манчестер Сіті Філліпса.
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