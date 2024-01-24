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Вест Гем підпише 18-річного вінгера Нордшелланда Османа

Сума переходу складе близько 18 мільйонів євро
Сьогодні 15:12 154 0
Вест Гем підпише 18-річного вінгера Нордшелланда Османа
#Вест Гем

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем веде переговори щодо підписання правого вінгера Нордшелланда Ібрагіма Османа.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони близькі до досягнення угоди про трансфер 18-річного ганця. Сума переходу складе близько 18 мільйонів євро.

Незабаром має відбутися черговий раунд переговорів із залученням кожної зі сторін.

Нагадаємо, Вест Гем орендує півзахисника Манчестер Сіті Філліпса.

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