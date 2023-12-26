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Салах зіграв 250-й матч в АПЛ

Нападник дебютував у турнірі у 2014 році.
Сьогодні 21:40 105 0
Салах зіграв 250-й матч в АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на виїзді обіграв Бернлі (2:0).

Для вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха цей матч став 250 за час його виступів в АПЛ.

Єгиптянин дебютував у турнірі на початку лютого 2014 року, коли замінив Вілліана у домашній зустрічі Челсі з Ньюкаслом (3:0).

У складі "синіх" в АПЛ він провів всього 13 поєдинків, в яких відзначився 2 голами і 2 асистами. На його рахунку також 149 голів і 69 асистів за Ліверпуль у 237 матчах.

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