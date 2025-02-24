Дебютний гол Шведа приніс Шахтарю перемогу над Лівим Берегом у 18 турі УПЛ

У понеділок, 24 лютого, відбувся заключний матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Шахтар у непростому матчі переграв Лівий Берег.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний та у підсумку переможний гол "гірники" організували на 61-й хвилині поєдинку – відзначився Мар'ян Швед, якому асистував Траоре. Для українського форварда цей забитий м'яч став прем'єрним у поточному сезоні УПЛ.

Цей успіх дозволив чинному чемпіону УПЛ набрати 36 очок та закріпитися на 3-му місці в турнірній таблиці. Найближчі конкуренти донецького клубу, а саме Олександрія та Динамо свої матчі також виграли, тож кардинально становище не змінилося. Кияни лідирують із 46-ма очками, в активі підопічних Руслана Ротаня 41 заліковий бал.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

18 тур, 24 лютого

Шахтар – Лівий Берег 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 61 Швед

Шахтар: Різник – Тобіас (Конопля, 70), Бондар, Матвієнко, Азаров (Педро Енріке, 46) – Криськів, Бондаренко, Педріньо (Назарина, 46) – Швед, Траоре (Еліас, 62), Кевін

Лівий Берег: Механів – Сідней, Шаповал, Семенов, Астахов – І. Когут (Приходько, 83), М. Когут (Галас, 83), Синиця (Різник, 83), Дедух, Шастал – Сухоручко

Попередження: 45 – Педріньо, 70 – Бондар, 87 – Дедух

Наступний матч Шахтар 1 березня зіграє проти Олександрії, тож матиме шанс скоротити відставання від другого місця. Водночас Лівий Берег цього ж дня завітає до Одеси, де проведе поєдинок проти Чорноморця, який у 18 турі здобув вольову перемогу над ковалівським Колосом.