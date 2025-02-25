Ексгравець Карпат і Краковії: Трамп обрав сторону агресора

Колишній футболіст кількох клубів Української Прем'єр-ліги та польської Краковії Олексій Дитятьєв розчарований останніми заявами президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Sportowefakty.wp.pl.

"Ми були шоковані, почувши ці слова. Немає сенсу навіть обговорювати. Для нас нічого не змінюється: ми все одно будемо боротися. Ніхто не буде вирішувати за нас і без нас. Уявіть собі, що Трамп так говорить про Польщу. Ні, чорт забирай! Трамп обрав сторону агресора", – сказав Дитятьєв.

36-річний Олексій народився в місті Нова Каховка, яке наразі знаходиться в тимчасовій окупації армією РФ. На початку лютого цього року Дитятьєв оголосив про завершення кар'єри.

Останнім його клубом був Колос-2. В Україні він грав за Енергію (Нова Каховка), Кримтеплиця (Молодіжне, АР Крим), Буковину, Олімпік, Карпати, Ворсклу, Львів, Колос і Штурм Іванкове.

З 2017 до 2022 року був на контракті з польською Краковією. У чемпіонаті Польщі відіграв 75 матчів і забив 3 голи. Разом із командою виграв Кубок Польщі сезону-2019/20. За кордоном також виступав за Аксу (Казахстан).

Нагадаємо, що Трампа через слова щодо України також засудив легендарний Домінік Гашек. Колишній гравець НФЛ Кріс Клюве розкритикував рух прихильників чинного лідера США MAGA.