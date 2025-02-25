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Ексгравець Карпат і Краковії: Трамп обрав сторону агресора

Руслан Травкін — 25 лютого 2025, 01:24
Ексгравець Карпат і Краковії: Трамп обрав сторону агресора
Олексій Дитятьєв

Колишній футболіст кількох клубів Української Прем'єр-ліги та польської Краковії Олексій Дитятьєв розчарований останніми заявами президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Sportowefakty.wp.pl.

"Ми були шоковані, почувши ці слова. Немає сенсу навіть обговорювати. Для нас нічого не змінюється: ми все одно будемо боротися. Ніхто не буде вирішувати за нас і без нас.

Уявіть собі, що Трамп так говорить про Польщу. Ні, чорт забирай! Трамп обрав сторону агресора", – сказав Дитятьєв.

36-річний Олексій народився в місті Нова Каховка, яке наразі знаходиться в тимчасовій окупації армією РФ. На початку лютого цього року Дитятьєв оголосив про завершення кар'єри.

Останнім його клубом був Колос-2. В Україні він грав за Енергію (Нова Каховка), Кримтеплиця (Молодіжне, АР Крим), Буковину, Олімпік, Карпати, Ворсклу, Львів, Колос і Штурм Іванкове.

З 2017 до 2022 року був на контракті з польською Краковією. У чемпіонаті Польщі відіграв 75 матчів і забив 3 голи. Разом із командою виграв Кубок Польщі сезону-2019/20. За кордоном також виступав за Аксу (Казахстан).

Нагадаємо, що Трампа через слова щодо України також засудив легендарний Домінік Гашек. Колишній гравець НФЛ Кріс Клюве розкритикував рух прихильників чинного лідера США MAGA

війна Краковія політика Дональд Трамп Олексій Дитятьєв

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