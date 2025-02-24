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Мальорка в компенсований час врятувалася від поразки Севільї

Руслан Травкін — 24 лютого 2025, 23:57
Мальорка в компенсований час врятувалася від поразки Севільї
x.com/SevillaFC

Сьогодні, 24 лютого, відбувся матч 25-го туру Ла Ліги між Севільєю та Мальоркою

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Перший гол у матчі на 45+2 хвилині забив 22-річний Кіке Салас, для якого це перший результативний удар у сезоні.

Здавалося, що поєдинок так і завершиться, але гості зуміли врятуватися завдяки гол Вальєнта на 90+2 хвилині.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2025/26
25-й тур, 24 лютого

Севілья – Мальорка 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Салас (45+2), 1:1 – Вальєнт (90+2)

Мальорка тепер має 35 очок і йде дев'ятою. Севілья має 32 бали – дванадцяте місце.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Мальорка Севілья

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