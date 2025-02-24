Калюжний підписав контракт із Металістом 1925 – тренер Олександрії

Півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний з нового сезлну виступатиме за харківський Металіст 1925.

Про це в ефірі УПЛ ТБ повідомив тренер клубу Сергій Кравченко.

"Калюжний уже підписав контракт з Металістом 1925. Він у нас до літа, я впевнений, що він буде викладатися на 100%. Він любить футбол – це найголовніше. Я впевнений, на нього не вплине те, що в нього закінчується контракт і він переходить в іншу команду. Я впевнений, що він це доведе на полі, допоможе Олександрії, потім піде своєю дорогою", – сказав Кравченко.

У поточному сезоні 27-річний хавбек забив один гол і віддав одну результативну передачу в 17 матчах за клуб. Також хавбек провів чотири поєдинки за збірну України. Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста в 1,2 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Олександрія шукає опорного півзахисника на заміну Калюжному, який влітку залишить команду.

Як відомо, півзахисником Олександрії цікавилися німецька Герта та харківський Металіст 1925. Водночас клуб Першої ліги готовий платити Калюжному більше, ніж йому пропонував англійській Плімут, який нещодавно підписав іншого українця Максима Таловєрова.