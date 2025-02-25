Калініна вийшла у друге коло турніру в Мериді, де може зустрітися з іншою українкою

Ангеліна Калініна (52) вийшла у друге коло турніру серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді. Українка на старті основної сітки змагань обіграла Леолію Жанжан (129, Франція), яка подолала кваліфікацію.

Калініна за 2 години 15 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:4, 1:6, 6:1.

Старт матчу було відкладено майже на годину. У першій партії Жанжан вдалося зробити брейк у четвертому геймі. Тут же Калініна відігралася, і тут гру було знову призупинено через дощ. Після поновлення матчу Ангеліна забрала ще три гейми і цієї переваги вистачило для перемоги у сеті.

Друга партія стала повним провалом для українки. Сумарно їй вдалося виграти лише 8 розіграшів, що вилилося у розгром від Жанжан, 1:6.

Третій сет став протилежністю до другого. Тепер уже українка повністю вела гру і здобула впевнену перемогу із дзеркальним рахунком 6:1.

Калініна за гру 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 4 брейки. На рахунку її суперниці 4 ейси, 4 помилки на подачі та 3 брейки.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 24 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Леолія Жанжан (Франція) 6:4, 1:6, 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. У другому раунді турніру в Мериді можливе українське дербі. Ангеліна Калініна зустрінеться з переможницею пари Марта Костюк (19, Україна) – Дар'я Севілл (121, Австралія). Матч за участю Костюк відбудеться в ніч проти середи, 26 лютого.

Нагадаємо, що саме Жанжан обіграла Юлію Стародубцеву (109) у фіналі кваліфікації турніру в Мериді.