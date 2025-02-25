Стародубцева залишає турнір у Мериді і в парному розряді

Українська тенісистка Юлія Стародубцева не змогла подолати перше коло парного розряду на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді. Разом зі словачкою Ребеккою Шрамковою вона поступилася парі Катаржина Пітер (Польща)/Маяр Шериф (Єгипет).

Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився впевненою перемогою польсько-єгипетського дуету з рахунком 6:0, 6:4.

Стародубцева та Шрамкова за гру не подавали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 1 брейк. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 1 помилка на подачі та 5 брейків.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло парних змагань, 25 лютого

Катаржина Пітер (Польща)/Маяр Шериф (Єгипет) – Юлія Стародубцева (Україна)/Ребекка Шрамкова (Словаччина) 6:0, 6:4

Це була перша зустріч суперниць. Взагалі, Стародубцева і Шрамкова вперше зіграли в одній парі.

Наступними суперницями Пітер та Шериф будуть переможниці гри Жаклін Крістіан (Румунія)/Анджеліка Морателлі (Італія) – Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Макото Ніномія (Японія).

Нагадаємо, що в одиночному розряді турніру у Мериді Стародубцева поступилася француженці Леолії Жанжан з рахунком 1:6, 4:6.