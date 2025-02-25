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Суддю відсторонили від роботи на півроку за взятий автограф у Мессі

Руслан Травкін — 25 лютого 2025, 00:26
Суддю відсторонили від роботи на півроку за взятий автограф у Мессі
Ліонель Мессі
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Мексиканський арбітр Марко Антоніо Ортіс Нава, який попросив автограф у Ліонеля Мессі, відсторонено на шість місяців від роботи на турнірах Конфедерації футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (CONCACAF).

Про це повідомляє ESPN.

Це сталося під час фінального матчу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, у якому Інтер Маямі здобув перемогу над Канзас-Сіті з рахунком 1:0 і попросив автограф для свого родича з обмеженими можливостями. Мессі відзначився єдиним голом.

Раніше була інформація, що Марко Антоніо понесе лише дисциплінарне покарання.

Ортіс Нава продовжить судити матчі чемпіонату Мексики. У разі повторного порушення мексиканця усунуть безстроково.

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