Льюїс назвав головну помилку Баколе в бою з Паркером

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс (41-2-1, 32 КО) вважає, що Мартін Баколе (22-2, 21 КО) зробив велику помилку, погодившись на бій проти Джозефа Паркера (36-3, 24 КО).

Про це Льюїс сказав у коментарі для BoxNation.

" Мартін прийняв цей виклик в останню хвилину. Я б на його місці не робив цього. Я б не погоджувався на цей бій одразу, адже потрібен час на підготовку", – сказав Леннокс.

Нагадаємо, бій між боксерами пройшов минулими вихідними в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Конголезець добре провів перший раунд, тримав центр рингу і в другому, але впав після першого прицільного удару від Паркера.

Спершу Джозеф мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.