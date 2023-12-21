Миколенко може зіграти з Тоттенгемом

Український захисник Евертона Віталій Миколенко має шанс зіграти в матчі 18-го туру АПЛ проти Тоттенгема.

Про це розповів головний тренер команди Шон Дайч.

"Миколенко знову з нами. Шеймусу Коулмену потрібно ще декілька днів, щоб повернутися до тренувань.

Ешлі Янг займається, але не думаю, що він зможе зіграти. Абдулай Дукуре не буде доступним", - сказав Дайч.