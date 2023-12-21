Миколенко може зіграти з Тоттенгемом

Джерело - evertonfc.com.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко має шанс зіграти в матчі 18-го туру АПЛ проти Тоттенгема.
Про це розповів головний тренер команди Шон Дайч.
"Миколенко знову з нами. Шеймусу Коулмену потрібно ще декілька днів, щоб повернутися до тренувань.
Ешлі Янг займається, але не думаю, що він зможе зіграти. Абдулай Дукуре не буде доступним", - сказав Дайч.
Миколенко через травму паху пропустив матчі з Бернлі та Фулгемом. В активі українця 2 голи в 12 матчах цього сезону АПЛ.
Матч з Тоттенгемом відбудеться 23 грудня.