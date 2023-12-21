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Миколенко може зіграти з Тоттенгемом

Оборонець відновився від ушкодження
Сьогодні 18:42 240 0
Миколенко може зіграти з Тоттенгемом
Фото - Getty Images
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - evertonfc.com.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко має шанс зіграти в матчі 18-го туру АПЛ проти Тоттенгема.

Про це розповів головний тренер команди Шон Дайч.

"Миколенко знову з нами. Шеймусу Коулмену потрібно ще декілька днів, щоб повернутися до тренувань.

Ешлі Янг займається, але не думаю, що він зможе зіграти. Абдулай Дукуре не буде доступним", - сказав Дайч.

Миколенко через травму паху пропустив матчі з Бернлі та Фулгемом. В активі українця 2 голи в 12 матчах цього сезону АПЛ.

Матч з Тоттенгемом відбудеться 23 грудня.

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