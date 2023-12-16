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Калитвиницев: Ми були "голодними" і залишились "голодними"

Сьогодні 17:54 241 0
Калитвиницев: Ми були "голодними" і залишились "голодними"
#Юрій Калитвинцев, #Полісся

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Гравці Полісся готові робити усе для досягнення результату.

Про це розповів головний тренер житомирян Юрій Калитвиницев.

  Президент Полісся Буткевич: Калитвинцев - найкращий тренер

"Незалежно на скільки хвилин футболіст виходить на поле, вони всі готові одне за одного і робити усе для досягнення результату. Ми були "голодними" і залишились "голодними". Ми — дуже мотивовані", - сказав Калитвинцев.

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