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Президент Полісся Буткевич: Калитвинцев - найкращий тренер

Президент Полісся розповів про тренера своєї команди
Сьогодні 14:03 139 0
Президент Полісся Буткевич: Калитвинцев - найкращий тренер
#Юрій Калитвинцев, #Полісся, #Геннадій Буткевич

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Юрій Калитвинцев - найкращий тренер для Полісся.

Про це заявив президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

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"За моєю версією, Юрій Калитвинцев — найкращий тренер. У нас є взаєморозуміння і спільні погляди на розвиток команди. Мені він імпонує також і як людина. Тому я вважаю, що Поліссю неймовірно пощастило з тренерським штабом. Юрій Миколайович має мою повну довіру і він знає про це. Він та його помічники бездоганно виконують свою роботу", - сказав Буткевич.

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