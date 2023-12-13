Президент Полісся Буткевич: Калитвинцев - найкращий тренер

Юрій Калитвинцев - найкращий тренер для Полісся.

Про це заявив президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

Президент Полісся: Не збираємося жалітися на арбітрів

"За моєю версією, Юрій Калитвинцев — найкращий тренер. У нас є взаєморозуміння і спільні погляди на розвиток команди. Мені він імпонує також і як людина. Тому я вважаю, що Поліссю неймовірно пощастило з тренерським штабом. Юрій Миколайович має мою повну довіру і він знає про це. Він та його помічники бездоганно виконують свою роботу", - сказав Буткевич.