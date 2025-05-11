Клубу доведеться шукати нового тренера, – Аморім відреагував на чергову поразку Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім припустив, що клубу доведеться займатися пошуками його наступника, якщо він не зможе змінити культуру, яка зараз панує на "Олд Траффорд".
Слова 40-річного португальця наводить The Athletic.
Сьогодні, 11 травня, "червоні дияволи" знову програли. Цього разу манкуніанці поступилися Вест Гему з рахунком 0:2 в межах 36 туру АПЛ.
Після гри Аморім зізнався, що він буде готовий залишити свою посаду, якщо наступного сезону в нього не вийде виправити ситуацію всередині клубу.
"Я не хочу говорити про гравців. Я говорю про себе і про культуру в клубі. Про культуру в команді. У мене таке відчуття: нам потрібно це змінити. Ми повинні провести сильне літнє трансферне вікно і бути хоробрими. Тому що наступного сезону у нас не буде такого, як зараз.
Якщо ми так само почнемо наступний сезон, якщо це відчуття все ще буде тут, ми будемо повинні дати місце іншим людям", – сказав Аморім.
В противагу результатам в чемпіонаті МЮ без жодної поразки дійшов до фіналу Ліги Європи. Там підопічні Аморіма зустрінуться з таким самим невдахою АПЛ в особі Тоттенгема.
Проте португалець не впевнений, чи потенційний виступ у Лізі чемпіонів наступного сезону за рахунок виграшу Ліги Європи буде хорошою новиною для його команди.
"Наприкінці цього сезону ми показуємо, що грати в Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів для нас - це як до Місяця пішки. Я не хвилююся про фінал. Вони будуть зосереджені, і я не знаю, що краще: грати в Лізі чемпіонів чи ні".
Фінальний матч Ліги Європи сезону-2024/25 між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед відбудеться в Більбао на "Сан-Мамес" 21 травня.
Раніше стало відомо, що Ліверпуль та Аталанта можуть влаштувати обмін футболістами.