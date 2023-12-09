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Анчелотті: Я не коментуватиму інформацію щодо Мбаппе

Головний тренер Реала відмовився коментувати можливе підписання Мбаппе
Сьогодні 08:44 237 0
Анчелотті: Я не коментуватиму інформацію щодо Мбаппе
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відмовився коментувати можливий перехід Кіліана Мбаппе у 2024 році.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не коментуватиму інформацію щодо Мбаппе, про те, що відбуватиметься в клубі, і те ж саме щодо мого майбутнього", - сказав Анчелотті.

Повідомлялося, що Реал запропонує Мбаппе контракт у січні.

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