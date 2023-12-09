Анчелотті: Я не коментуватиму інформацію щодо Мбаппе

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті відмовився коментувати можливий перехід Кіліана Мбаппе у 2024 році.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Я не коментуватиму інформацію щодо Мбаппе, про те, що відбуватиметься в клубі, і те ж саме щодо мого майбутнього", - сказав Анчелотті.
🚨⚪️ Ancelotti when asked about his future or Kylian Mbappé news for 2024.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2023
“I’m not gonna comment on Mbappé, on what’s gonna happen in the club and same about my future”. ❌ pic.twitter.com/WIRdxovXd4
Повідомлялося, що Реал запропонує Мбаппе контракт у січні.
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