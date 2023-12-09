Анчелотті: Я не коментуватиму інформацію щодо Мбаппе

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відмовився коментувати можливий перехід Кіліана Мбаппе у 2024 році.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не коментуватиму інформацію щодо Мбаппе, про те, що відбуватиметься в клубі, і те ж саме щодо мого майбутнього", - сказав Анчелотті.