Анчелотті: Я не коментуватиму інформацію щодо Мбаппе

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відмовився коментувати можливий перехід Кіліана Мбаппе у 2024 році.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

🚨⚪️ Ancelotti when asked about his future or Kylian Mbappé news for 2024.



“I’m not gonna comment on Mbappé, on what’s gonna happen in the club and same about my future”. ❌ pic.twitter.com/WIRdxovXd4