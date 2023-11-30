Прима: У естафеті вдалося відпрацювати на 80% зі 100

Український біатлоніст Артем Прима прокоментував чоловічу естафету на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.

Про це він розповів порталу Суспільне Спорт.

"В принципі, вдалося відпрацювати, можна сказати, що на 80% зі 100%. Не дуже задоволений стрільбою лежачи, не знаю, куди були промахи. Наче все було стандартно, стабільно, по пульсу все було файно — працюй з п'яти та біжи далі. Не знаю, може, поспішав. Стоячи більш-менш нормально, працював у своєму режимі, більш швидко, і на дистанції теж. Почував себе краще на трасі, не скажу, що це на якийсь свій рівень повертаюся, лижі працювали добре, можна було триматися на дистанції.