Прима: У естафеті вдалося відпрацювати на 80% зі 100

Джерело - Суспільне Спорт.
Український біатлоніст Артем Прима прокоментував чоловічу естафету на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.
Про це він розповів порталу Суспільне Спорт.
"В принципі, вдалося відпрацювати, можна сказати, що на 80% зі 100%. Не дуже задоволений стрільбою лежачи, не знаю, куди були промахи. Наче все було стандартно, стабільно, по пульсу все було файно — працюй з п'яти та біжи далі. Не знаю, може, поспішав. Стоячи більш-менш нормально, працював у своєму режимі, більш швидко, і на дистанції теж. Почував себе краще на трасі, не скажу, що це на якийсь свій рівень повертаюся, лижі працювали добре, можна було триматися на дистанції.
Прима: Будемо намагатися конкурувати за топ-6
Думаю, що далі буду набирати та виходити на свій рівень. У мене чех (Якуб Ствртєцкі) був дуже швидкий, попереду також швейцарець (Йоша Буркгальтер) був. Тренери казали, що швейцарець підвис, що можна спробувати його дістати. Намагався віддати повністю. Швейцарець зачепився за чехом, вони намагалися втікати, 2-3 секунди не вистачило, щоб віддати в контакті", - сказав Прима.
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