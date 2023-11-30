Головне
Зоря розгромно поступилася Генту і втратила шанси на плей-оф єврокубків
Сьогодні 21:52 272
Ракув з Кочергіном обіграв Штурм, Фрайбург розібрався з Олімпіакосом: результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 22:18 121
Зоря розгромно програла Генту, Брюгге знищив Бешикташ: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 21:43 659
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 20:48 11469
Збірна України зберегла місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 19:28 498
Норвегія виграла естафету в Естерсунді, збірна України - 14
Сьогодні 18:20 289 1
Світоліна виграла номінацію Повернення року
Сьогодні 15:23 555
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:49 12870
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:30 1689
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:24 12281
Прямі трансляції

Прима: У естафеті вдалося відпрацювати на 80% зі 100

Сьогодні 21:38 346 0
Прима: У естафеті вдалося відпрацювати на 80% зі 100

Джерело - Суспільне Спорт.

Український біатлоніст Артем Прима прокоментував чоловічу естафету на першому етапі Кубка світу в Естерсунді.

Про це він розповів порталу Суспільне Спорт.

"В принципі, вдалося відпрацювати, можна сказати, що на 80% зі 100%. Не дуже задоволений стрільбою лежачи, не знаю, куди були промахи. Наче все було стандартно, стабільно, по пульсу все було файно — працюй з п'яти та біжи далі. Не знаю, може, поспішав. Стоячи більш-менш нормально, працював у своєму режимі, більш швидко, і на дистанції теж. Почував себе краще на трасі, не скажу, що це на якийсь свій рівень повертаюся, лижі працювали добре, можна було триматися на дистанції.

  Прима: Будемо намагатися конкурувати за топ-6

Думаю, що далі буду набирати та виходити на свій рівень. У мене чех (Якуб Ствртєцкі) був дуже швидкий, попереду також швейцарець (Йоша Буркгальтер) був. Тренери казали, що швейцарець підвис, що можна спробувати його дістати. Намагався віддати повністю. Швейцарець зачепився за чехом, вони намагалися втікати, 2-3 секунди не вистачило, щоб віддати в контакті", - сказав Прима.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів Огляд матчів 5 туру Ліги чемпіонів 1689
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 37697
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар та результати матчів 1746
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 11469
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 12281
Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 12 команд-учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 12870
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 330853 9
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16967 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43354 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11035
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13664 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21191 7