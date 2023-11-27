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Гарначо побив рекорд Руні

Сьогодні 14:37 198 0
Гарначо побив рекорд Руні
#Манчестер Юнайтед, #Гарначо, #Вейн Руні

Джерело - Чемпіон.

Форвард Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо став героєм матчу з Евертоном (3:0), після того, як забив феноменальний гол боковими ножицями.

Про це повідомляє Opta. 

Актуально: Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року

Також Гарначо у віці 19 років 148 днів став наймолодшим гравцем Манчестер Юнайтед, який забивав Евертону на стадіоні Гудісон Парк у рамках АПЛ.

Автором попереднього рекорду був найкращий бомбардир в історії Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Він забив у ворота Евертона у 19 років 293 дні.

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