Гарначо побив рекорд Руні

Форвард Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо став героєм матчу з Евертоном (3:0), після того, як забив феноменальний гол боковими ножицями.

Про це повідомляє Opta.

Актуально: Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року

Також Гарначо у віці 19 років 148 днів став наймолодшим гравцем Манчестер Юнайтед, який забивав Евертону на стадіоні Гудісон Парк у рамках АПЛ.

Автором попереднього рекорду був найкращий бомбардир в історії Манчестер Юнайтед Вейн Руні. Він забив у ворота Евертона у 19 років 293 дні.

19 - Aged 19 years and 148 days, Alejandro Garnacho is the youngest @ManUtd player to score against Everton at Goodison Park in the Premier League, surpassing Wayne Rooney (19 years, 293 days in August 2005). Magnificent. pic.twitter.com/pgskxGR10I