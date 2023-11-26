Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року

Джерело - Чемпіон.

19-річний форвард Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо забив феноменальний гол боковими ножицями у ворота Евертона.

Аргентинський футболіст відкрив рахунок уже на 3-й хвилині гри. Манкуніанці здобули впевнену виїзну перемогу (0:3).

El golazo de Alejandro Garnacho al Everton 🤯🔴 pic.twitter.com/vVhtXIkWVP — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 26, 2023

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв увесь матч.

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