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Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року

Сьогодні 20:25 Андрій Твердохліб 157 0
Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

19-річний форвард Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо забив феноменальний гол боковими ножицями у ворота Евертона.

Аргентинський футболіст відкрив рахунок уже на 3-й хвилині гри. Манкуніанці здобули впевнену виїзну перемогу (0:3).

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв увесь матч.

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