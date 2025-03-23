Детройт здолав Новий Орлеан, Юта без Михайлюка приймає Клівленд

Ввечері неділі, 23 березня, стартувала низка матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

В першій грі ночі Детройт здобув 40-у перемогу в регулярці, обігравши на власному майданчику Новий Орлеан.

Пізніше розпочався поєдинок за участі Юти Святослава Михайлюка, яка приймає Клівленд. Український свінгмен на паркеті не з'являвся.

НБА – регулярний сезон

23-24 березня

Детройт – Новий Орлеан 136:130 (36:27, 32:32, 35:32, 43:39)

Юта – Клівленд 64:88 (22:28, 23:23, 19:37, триває четверта чверть)

00:00 Атланта – Філадельфія

00:00 Маямі – Шарлотт

00:00 Портленд – Бостон

00:00 Торонто – Сан-Антоніо

01:00 Х'юстон – Денвер

03:00 Кліпперс – Оклахома

Раніше стало відомо, що форвард Мемфіс Гріззліс буде змушений пропустити залишок сезону через травму.