Детройт здолав Новий Орлеан, Юта без Михайлюка приймає Клівленд
Ввечері неділі, 23 березня, стартувала низка матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
В першій грі ночі Детройт здобув 40-у перемогу в регулярці, обігравши на власному майданчику Новий Орлеан.
Пізніше розпочався поєдинок за участі Юти Святослава Михайлюка, яка приймає Клівленд. Український свінгмен на паркеті не з'являвся.
НБА – регулярний сезон
23-24 березня
Детройт – Новий Орлеан 136:130 (36:27, 32:32, 35:32, 43:39)
Юта – Клівленд 64:88 (22:28, 23:23, 19:37, триває четверта чверть)
- 00:00 Атланта – Філадельфія
- 00:00 Маямі – Шарлотт
- 00:00 Портленд – Бостон
- 00:00 Торонто – Сан-Антоніо
- 01:00 Х'юстон – Денвер
- 03:00 Кліпперс – Оклахома
Раніше стало відомо, що форвард Мемфіс Гріззліс буде змушений пропустити залишок сезону через травму.