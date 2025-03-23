Визначився найкращий гравець збірної України у матчі з Бельгією

Завершився поєдинок між збірними України та Бельгії за право грати у Дивізіоні А Ліги націй. "Синьо-жовті" у матчі-відповіді зазнали розгромної поразки з рахунком 0:3.

Аналітичний портал SofaScore опублікував оцінки гравців за матч.

Найкращими гравцями у складі української національної команди стали Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк, для останнього це була друга гра за "синьо-жовтих". Обоє відіграли повний матч та отримали оцінку у 7,0 балів.

Найнижча оцінка серед гравців стартового складу у захисника Миколи Матвієнка – 6,3.

Найкращим гравцем зустрічі став нападник бельгійців Ромелу Лукаку, в активі якого дубль – 8,4 бали.