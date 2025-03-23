Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився найкращий гравець збірної України у матчі з Бельгією

Олександр Булава — 23 березня 2025, 23:57
Визначився найкращий гравець збірної України у матчі з Бельгією
УАФ

Завершився поєдинок між збірними України та Бельгії за право грати у Дивізіоні А Ліги націй. "Синьо-жовті" у матчі-відповіді зазнали розгромної поразки з рахунком 0:3.

Аналітичний портал SofaScore опублікував оцінки гравців за матч.

Найкращими гравцями у складі української національної команди стали Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк, для останнього це була друга гра за "синьо-жовтих". Обоє відіграли повний матч та отримали оцінку у 7,0 балів.

Найнижча оцінка серед гравців стартового складу у захисника Миколи Матвієнка – 6,3.

Найкращим гравцем зустрічі став нападник бельгійців Ромелу Лукаку, в активі якого дубль – 8,4 бали.

Збірна України з футболу Олександр Зінченко Ліга націй УЄФА Єгор Ярмолюк

Збірна України з футболу

Бельгія – Україна: відео голів матчу
Провал у другому таймі позбавив Україну виступів у дивізіоні А Ліги націй
Французьке дежавю: Україна розгромно програла Бельгії в матчі-відповіді плейоф Ліги націй
Стало відомо, чому Куртуа не потрапив до стартового складу Бельгії на матч з Україною
Ліга націй. Бельгія – Україна 3:0. Як підопічні Реброва втратили шанси на підвищення до еліти

Останні новини