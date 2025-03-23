Грузія повторно розгромила Вірменію та зберегла місце в дивізіоні В Ліги націй

У неділю, 23 березня, в межах плейоф Ліги націй УЄФА-2024/25 відбулися матчі-відповіді на пониження/підвищення.

У першому поєдинку ігрового дня Грузія знову розгромила Вірменію та зберегла прописку в дивізіоні В.

О 19:00 за київським часом розпочалася низка матчів, проте найголовніша гра для український фанатів стартуватиме о 21:45: Бельгія прийматиме Україну.

Ліга націй УЄФА-2024/25 – плейоф пониження/підвищення

матчі-відповіді, 23 березня

Ліга А/В

19:00 Сербія – Австрія – результат першого матчу 1:1

19:00 Угорщина – Туреччина – результат першого матчу 1:3

19:00 Шотландія – Греція – результат першого матчу 1:0

21:45 Бельгія – Україна – результат першого матчу 1:3

Ліга В/С

Грузія – Вірменія 6:1 (5:0) – за сумою двох матчів 9:1

Голи: 1:0 – 4 Ароян (автогол), 2:0 – 14 Мікаутадзе, 3:0 – 23 Чакветадзе, 4:0 – 27 Кітеїшвілі, 5:0 – 35 Мікаутадзе, 5:1 – 48 Севікян, 6:1 – 62 Кварацхелія.

19:00 Ісландія – Косово – результат першого матчу 1:2

19:00 Словенія – Словаччина – результат першого матчу 0:0

21:45 Ірландія – Болгарія – результат першого матчу 2:1

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився своїми очікуваннями від матчу-відповіді проти збірної Бельгії.