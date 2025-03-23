Майк Тайсон відреагував на смерть Формана

Легендарний американський боксер надважкої ваги Майк Тайсон (50-7, 44 КО) відреагував на смерть Джорджа Формана.

У своїх соцмережах він написав, що внесок "Біг Джорджа" в бокс ніколи не буде забутий.

"Співчуття сім'ї Джорджа Формана. Його внесок у бокс і не тільки ніколи не буде забутий", – написав Тайсон на своїй сторінці у "Х".

Кар'єра Формана була багатою на успіхи. У 19 років він виграв золото Олімпійських ігор 1968 у Мехіко. Потім став чемпіоном у професіоналах.

У 1977 році Форман вийшов на пенсію і став священиком. Через 10 років повернувся на ринг.

У 1994 році переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Свій останній бій він провів у листопаді 1997 року, коли за рішенням суддів програв Шеннону Бріггзу.

На рахунку Формана 81 бій, із них 76 закінчилися перемогами. Поступався він лише Мохамеду Алі, Джиммі Янгу, Евандеру Холіфілду, Томмі Моррісону і, як зазначено вище, Бріггзу. Він став абсолютним чемпіоном світу у надважкій ваговій категорії за версіями WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994-1995), IBF (1994-1995).