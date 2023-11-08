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Атлетіко продовжить контракт з Моратою

Нова угода буде розрахована до 2027 року
Сьогодні 15:20 177 0
Атлетіко продовжить контракт з Моратою
#Атлетіко Мадрид, #Мората

Джерело - Чемпіон.

Форвард Атлетіко Альваро Мората продовжив контракт мадридським.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нова угода буде розрахована до 2027 року. Поточний контракт діє до кінця сезону.

Нагадаємо, Мората обійшов Суареса та Рівалдо за кількістю голів у Лізі чемпіонів.

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