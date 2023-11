Атлетіко продовжить контракт з Моратою

Форвард Атлетіко Альваро Мората продовжив контракт мадридським.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нова угода буде розрахована до 2027 року. Поточний контракт діє до кінця сезону.

Álvaro Morata signed new deal at Atléti until June 2027, no interest in MLS move for January despite links 🔴⚪️✨



🇪🇺 5️⃣ goals in 4️⃣ Champions League games.



🇪🇸 7️⃣ goals and 2️⃣ assists in 🔟 Liga games. pic.twitter.com/CvvmRBYd4p