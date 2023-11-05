Александр-Арнольд може продовжити контракт з Ліверпулем

Джерело - Чемпіон.
Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд веде переговори щодо продовження контракту з клубом.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Чинна угода англійця завершується влітку 2025 року.
#Liverpool have opened talks to try to extend Trent #AlexanderArnold’s contract, which currently expires in 2025. #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 5, 2023
Раніше Александер-Арнольд ледь не загинув на дорозі через шторм.
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