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Александр-Арнольд може продовжити контракт з Ліверпулем

Чинна угода англійця завершується влітку 2025 року
Сьогодні 13:36 191 0
Александр-Арнольд може продовжити контракт з Ліверпулем
#Александер-Арнольд, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд веде переговори щодо продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Чинна угода англійця завершується влітку 2025 року.

Раніше Александер-Арнольд ледь не загинув на дорозі через шторм.

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