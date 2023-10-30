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Зубков та Келсі - у старті Шахтаря на матч із Вікторією

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 14:27 170 0
Зубков та Келсі - у старті Шахтаря на матч із Вікторією

Джерело - Чемпіон.

Вікторія зіграє з Шахтарем у матчі 1/4 фіналу Кубка України.

Стартові склади:

Вікторія: Шеліхов - Нелін, Бичков, Сасовський, Ульянов, Долінський, Савченко, Байдал, Мишенко, Здирко, Галенко

Запасні: Литвиненко, Курелєх, Сахно, Зозуля, Чеглов, Покотилюк, Лебеденко, Машталір, Євпак

Шахтар: Різник, Азаров, Ракицький, Бондар, Гочолейшвілі, Назарина, Бондаренко, Судаков, Невертон, Зубков, Келсі

Запасні: Рудько, Топалов, Матвієнко, Чигринський, Конопля, Егіналду, Криськів, Швед, Сікан

Початок о 15:00 за київським часом.

Кубок України-2023/24: календар і результати матчів

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