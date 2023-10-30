Зубков та Келсі - у старті Шахтаря на матч із Вікторією

Джерело - Чемпіон.
Вікторія зіграє з Шахтарем у матчі 1/4 фіналу Кубка України.
Стартові склади:
Вікторія: Шеліхов - Нелін, Бичков, Сасовський, Ульянов, Долінський, Савченко, Байдал, Мишенко, Здирко, Галенко
Запасні: Литвиненко, Курелєх, Сахно, Зозуля, Чеглов, Покотилюк, Лебеденко, Машталір, Євпак
Шахтар: Різник, Азаров, Ракицький, Бондар, Гочолейшвілі, Назарина, Бондаренко, Судаков, Невертон, Зубков, Келсі
Запасні: Рудько, Топалов, Матвієнко, Чигринський, Конопля, Егіналду, Криськів, Швед, Сікан
Початок о 15:00 за київським часом.