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Підготовка до заміни? Ред Булл відправив до ФІА запит на видачу суперліцензії юному гонщику

Олексій Погорелов — 5 червня 2025, 22:40
Арвід Ліндблад
Арвід Ліндблад
Ред Булл

Ред Булл звернувся до Міжнародной автомобільної федерації з проханням видати суперліцензію його вихованцю Арвіду Ліндбладу для виступу у Формулі-1.

Про це повідомляє Motorsport.

Згідно з джерелом, запит "биків" щодо суперліцензії для 17-річного британця, який виступає у Формулі-2, буде розглянутий наступного тижня під час засідання ФІА в Макао.

Австрійська команда зазначила, що цей запит не пов'язаний з потенційною дискваліфікацією Макса Ферстаппена через перебір штрафних балів. Ред Булл звернувся із цим проханням ще до того, як чотириразовий чемпіон світу опинився під загрозою бану.

За підсумком Гран-прі Іспанії Ферстаппен має 11 штрафних балів з 12. Якщо Макс заробить ще один бал у наступних двох гонках, він буде дискваліфікований на один етап.

Його місце за кермом боліда Ред Булл посяде хтось з дуету Рейсін Буллз, Ліам Лоусон чи Ісак Хаджар. А Ліндблад замінить того, хто замінить Ферстаппена.

Нагадаємо, що у квітні Арвід Ліндблад став наймолодшим переможцем гонки в історії Формули-2

Макс Ферстаппен ФІА Ред Булл Ліам Лоусон Юкі Цунода Рейсін Буллз Ісак Хаджар

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