МСК Дніпро – бронзовий призер чемпіонату України сезону-2024/25 серед жінок

МСК Дніпро обіграв кобеляцький Лідер у третьому матчі бронзового фіналу Вищої ліги України сезону-2024/25 серед жіночих команд.

Вирішальний поєдинок серії завершився з рахунком 4:0. Усі голи були забиті в другому таймі, відзначилися Кириченко, Кулаженко, Солдатенко та Дячук.

Ця перемога означає, що саме МСК Дніпро став бронзовим призером чемпіонату України.

Вища ліга – жінки

Бронзовий фінал, третій матч

5 червня

МСК Дніпро – Лідер 4:0 (0:0)

Рахунок у серії: 2:1

Голи: 1:0 – Кириченко 24, 2:0 – Кулаженко 24, 3:0 – Солдатенко 30, 4:0 – Дячук 39

Нагадаємо, невдовзі розпочнеться фінальна серія чоловічого чемпіонату України, в якій змагатимуться столичні Аврора та ХІТ.

У півфіналах ХІТ розгромною перемогою закрив свою серію проти Сокола, а Аврора з рахунком 3:1 у серії розібралася зі SkyUp.