МСК Дніпро – бронзовий призер чемпіонату України сезону-2024/25 серед жінок
МСК Дніпро обіграв кобеляцький Лідер у третьому матчі бронзового фіналу Вищої ліги України сезону-2024/25 серед жіночих команд.
Вирішальний поєдинок серії завершився з рахунком 4:0. Усі голи були забиті в другому таймі, відзначилися Кириченко, Кулаженко, Солдатенко та Дячук.
Ця перемога означає, що саме МСК Дніпро став бронзовим призером чемпіонату України.
МСК Дніпро – Лідер 4:0 (0:0)
Рахунок у серії: 2:1
Голи: 1:0 – Кириченко 24, 2:0 – Кулаженко 24, 3:0 – Солдатенко 30, 4:0 – Дячук 39
Нагадаємо, невдовзі розпочнеться фінальна серія чоловічого чемпіонату України, в якій змагатимуться столичні Аврора та ХІТ.
У півфіналах ХІТ розгромною перемогою закрив свою серію проти Сокола, а Аврора з рахунком 3:1 у серії розібралася зі SkyUp.