Атлетико та Вільярреал наблизилися до обміну гравцями збірної Іспанії

Атлетико та Вільярреал близькі до завершення переговорів щодо обміну гравцями збірної Іспанії.

Про це повідомляє іспанський журналіст Рубен Урія.

Згідно з джерелом, "кольчонерос" отримають в своє розпорядження Алекса Баену, чий трансфер обійдеться в 45 мільйонів євро.

У зворотному напрямку відправиться Родріго Рікельме, за якого "жовта субмарина" заплатить 15 мільйонів, включаючи бонуси.

Повідомляється, що клуби збираються оформити обмін футболістами як дві окремі угоди.

ÁLEX BAENA. Negociación cerca de cerrarse. A falta de ultimar las fórmulas de pago, acuerdo muy cercano entre Villarreal y Atleti por Baena en torno a 45 M€. Riquelme podría acabar siendo del Villarreal en una operación independiente por casi 15 M€ entre fijo y variables. — Rubén Uría (@rubenuria) June 5, 2025

У сезоні-2024/25 Алекс Баена взяв участь у 33 матчах, у яких відзначився 7 голами та 10 асистами. Родріго Рікельме у свою чергу записав на свій рахунок по одному голу та асисту в 26 іграх.

Нагадаємо, що паралельно із цим Атлетико працює над поверненням Тео Ернандеса.