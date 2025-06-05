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Атлетико та Вільярреал наблизилися до обміну гравцями збірної Іспанії

Олексій Погорелов — 5 червня 2025, 22:48
Алекс Баена
Алекс Баена
IMAGO

Атлетико та Вільярреал близькі до завершення переговорів щодо обміну гравцями збірної Іспанії.

Про це повідомляє іспанський журналіст Рубен Урія.

Згідно з джерелом, "кольчонерос" отримають в своє розпорядження Алекса Баену, чий трансфер обійдеться в 45 мільйонів євро.

У зворотному напрямку відправиться Родріго Рікельме, за якого "жовта субмарина" заплатить 15 мільйонів, включаючи бонуси.

Повідомляється, що клуби збираються оформити обмін футболістами як дві окремі угоди.

У сезоні-2024/25 Алекс Баена взяв участь у 33 матчах, у яких відзначився 7 голами та 10 асистами. Родріго Рікельме у свою чергу записав на свій рахунок по одному голу та асисту в 26 іграх.

Нагадаємо, що паралельно із цим Атлетико працює над поверненням Тео Ернандеса.

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