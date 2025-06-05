Атлетико та Вільярреал наблизилися до обміну гравцями збірної Іспанії
Алекс Баена
IMAGO
Атлетико та Вільярреал близькі до завершення переговорів щодо обміну гравцями збірної Іспанії.
Про це повідомляє іспанський журналіст Рубен Урія.
Згідно з джерелом, "кольчонерос" отримають в своє розпорядження Алекса Баену, чий трансфер обійдеться в 45 мільйонів євро.
У зворотному напрямку відправиться Родріго Рікельме, за якого "жовта субмарина" заплатить 15 мільйонів, включаючи бонуси.
Повідомляється, що клуби збираються оформити обмін футболістами як дві окремі угоди.
У сезоні-2024/25 Алекс Баена взяв участь у 33 матчах, у яких відзначився 7 голами та 10 асистами. Родріго Рікельме у свою чергу записав на свій рахунок по одному голу та асисту в 26 іграх.
Нагадаємо, що паралельно із цим Атлетико працює над поверненням Тео Ернандеса.