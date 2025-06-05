Ферстаппен встановив новий рекорд Формули-1, незважаючи на катастрофу Гран-прі Іспанії

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став володарем ще одного рекорду, який він встановив за підсумком Гран-прі Іспанії.

Про це повідомляє RacingNews365.

1 червня в Барселоні відбулася гонка дев'ятого етапу Формули-1 сезону 2025 року, яку виграв Оскар Піастрі з Макларена.

Ферстаппен дістався фінішу четвертим, але через штраф за інцидент з Джорджем Расселлом (Мерседес) у підсумковій класифікації він опинився десятим.

У той же час його напарник Юкі Цунода все одно фінішував позаду, а саме тринадцятим. Це дозволило Максу встановити новий рекорд Формули-1.

Згідно з джерелом, Ферстаппен фінішував попереду напарника 42-й раз поспіль, що стало найтривалішою серією в історії "королеви автоспорту".

Востаннє 27-річний нідерландець програв дуель напарнику в 2023 році, коли Серхіо Перес виграв Гран-прі Азербайджану.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен ризикує отримати дискваліфікацію на один Гран-прі через перебір штрафних балів.

Ред Булл готується до цього, зробивши запит до ФІА з проханням видати суперліцензію своєму вихованцю, який виступає у Формулі-2.