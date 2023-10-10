Екстренер збірної Бразилії очолив Фламенгу

Джерело - Чемпіон.
Фламенгу оголосив про призначення на посаду головного тренера Тіте.
Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.
Контракт із 62-річним бразильським фахівцем розрахований до кінця календарного 2024 року.
До тренерського штабу Тіте увійдуть асистенти Матеус Бачі, Клебер Ксав'є і Сезар Сампайо, тренер із фізпідготовки Фабіо Махсереджян і аналітик Лукас Олівейра.
На посаді головного тренера Фламенгу Тіте замінив Хорхе Сампаолі, який був звільнений наприкінці вересня.
He’s here! Welcome, Tite ❤️🖤 pic.twitter.com/DRyw4s5ha9— Flamengo (@Flamengo_en) October 9, 2023
Нагадаємо, Тіте покинув збірну Бразилії після вильоту з ЧС-2022.