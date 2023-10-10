Екстренер збірної Бразилії очолив Фламенгу

Тіте відновив тренерську кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Фламенгу оголосив про призначення на посаду головного тренера Тіте.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Контракт із 62-річним бразильським фахівцем розрахований до кінця календарного 2024 року.

До тренерського штабу Тіте увійдуть асистенти Матеус Бачі, Клебер Ксав'є і Сезар Сампайо, тренер із фізпідготовки Фабіо Махсереджян і аналітик Лукас Олівейра.

На посаді головного тренера Фламенгу Тіте замінив Хорхе Сампаолі, який був звільнений наприкінці вересня.

Нагадаємо, Тіте покинув збірну Бразилії після вильоту з ЧС-2022.