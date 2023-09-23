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Агробізнес переміг Прикарпаття, Хуст розгромив Металіст: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 9-го туру Першої ліги
Сьогодні 17:29 464 0
Агробізнес переміг Прикарпаття, Хуст розгромив Металіст: результати матчів Першої ліги
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 9 туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
9 тур, 23 вересня

Металіст - Хуст 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Приходько, 0:2 - 59 Шевчук, 0:3 - 81 Борисенко

СК Полтава - Чернігів

Голи: 1:0 - 44 Коцюмака, 2:0 - 65 Щербак

Вікторія - Лівий берег 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Долінський

Епіцентр - Нива Бузова 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Паламар, 0:2 - 28 Григоращук (автогол)

Агробізнес - Прикарпаття 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Гаврушко, 1:1 - 90+4

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