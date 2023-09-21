Тоттенгем немає права викупу Кейна

Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем не має опції зворотного викупу Гаррі Кейна.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Тоттенгем не має традиційного пункту про викуп Гаррі Кейна, а є лише "відповідні права" на випадок, якщо Баварія отримає пропозицію про трансфер англійського форварда.
Остаточне рішення завжди буде за Гаррі Кейном і, звичайно ж, за Баварією, а не за "шпорами".
Нагадаємо, що Гаррі перейшов до Баварії влітку за 100 мільйонів євро.
У поточному сезоні Бундесліги Кейн провів 6 матчі та забив 5 голів.
Раніше повідомлялося, що Реал влітку хотів підписати Кейна.