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Тоттенгем немає права викупу Кейна

Сьогодні 14:09 224 0
Тоттенгем немає права викупу Кейна
Фото - gettyimages
#Баварія, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем не має опції зворотного викупу Гаррі Кейна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Тоттенгем не має традиційного пункту про викуп Гаррі Кейна, а є лише "відповідні права" на випадок, якщо Баварія отримає пропозицію про трансфер англійського форварда.

Остаточне рішення завжди буде за Гаррі Кейном і, звичайно ж, за Баварією, а не за "шпорами".

Нагадаємо, що Гаррі перейшов до Баварії влітку за 100 мільйонів євро.

У поточному сезоні Бундесліги Кейн провів 6 матчі та забив 5 голів.

Раніше повідомлялося, що Реал влітку хотів підписати Кейна.

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