Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні

Визначилися імена найкращого футболіста та тренера в англійській Прем'єр-лізі у серпні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим гравцем було визначено атакувального півзахисника Тоттенгема Джеймса Меддісона. На його рахунку 1 гол та 2 асисти у 3 матчах.

