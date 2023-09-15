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Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні

АПЛ визначила найкращого гравця та тренера місяця
Сьогодні 14:53 166 0
Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Меддісон, #Тоттенгем, #Енджі Постекоглу

Джерело - Чемпіон.

Визначилися імена найкращого футболіста та тренера в англійській Прем'єр-лізі у серпні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим гравцем було визначено атакувального півзахисника Тоттенгема Джеймса Меддісона. На його рахунку 1 гол та 2 асисти у 3 матчах.

Найкращим серед тренерів став також представник Тоттенгема Енджі Постекоглу. Під його керівництвом лондонці двічі перемогли та один раз зіграли внічию.

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