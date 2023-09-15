Гравець та тренер Тоттенгема - найкращі в АПЛ у серпні

Джерело - Чемпіон.
Визначилися імена найкращого футболіста та тренера в англійській Прем'єр-лізі у серпні.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Найкращим гравцем було визначено атакувального півзахисника Тоттенгема Джеймса Меддісона. На його рахунку 1 гол та 2 асисти у 3 матчах.
What a start to life with @SpursOfficial! 🎯— Premier League (@premierleague) September 15, 2023
Your @EASPORTSFC Player of the Month for August is @Madders10!#PLAwards pic.twitter.com/S5u3bhdcL8
Найкращим серед тренерів став також представник Тоттенгема Енджі Постекоглу. Під його керівництвом лондонці двічі перемогли та один раз зіграли внічию.
A #PLAwards double for @SpursOfficial! 👏— Premier League (@premierleague) September 15, 2023
Ange Postecoglou wins @barclaysfooty Manager of the Month at the first attempt! pic.twitter.com/Oivo9eMcku
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