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Кімміх може пропустити матч з Баєром через травму

Сьогодні футболіст пройде обстеження
Сьогодні 15:49 149 0
Кімміх може пропустити матч з Баєром через травму
Фото: Getty Images
#Баварія, #Кімміх, #Збірна Німеччини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх може не зіграти у матчі 4-го туру Бундесліги проти Баєра.

Про це повідомляє журналіст Максиміліан Кох.

Футболіст отримав пошкодження у товариському матчі з Японією (1:4). Вказано, що він отримав забій стегна, і біль обмежує його рухи.

Сьогодні футболіст пройде обстеження. Він сподівається завтра потренуватись і взяти участь у матчі, але це ще під питанням.

Нагадаємо, Німеччина без Фліка переграла Францію в контрольному матчі.

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