Кімміх може пропустити матч з Баєром через травму

Сьогодні футболіст пройде обстеження

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх може не зіграти у матчі 4-го туру Бундесліги проти Баєра.

Про це повідомляє журналіст Максиміліан Кох.

Футболіст отримав пошкодження у товариському матчі з Японією (1:4). Вказано, що він отримав забій стегна, і біль обмежує його рухи.

Сьогодні футболіст пройде обстеження. Він сподівається завтра потренуватись і взяти участь у матчі, але це ще під питанням.

🏥 #Kimmich hat gg. Japan einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, der Schmerz schränkt ihn in seinen Bewegungen ein. Heute Untersuchung in München. Er hofft, dass er morgen trainieren und Freitag spielen kann. Einsatz gg. @bayer04fussball ungewiss. #FCBayern @Abendzeitung — Maximilian Koch (@_kochmaximilian) September 13, 2023

Нагадаємо, Німеччина без Фліка переграла Францію в контрольному матчі.

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