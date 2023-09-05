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Суркіс: На трансфері Сидорчука Динамо не заробить великих грошей

Сьогодні 17:09 437 0
Суркіс: На трансфері Сидорчука Динамо не заробить великих грошей
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Сергій Сидорчук

Джерело - ТаТоТаке.

Трансфер капітана Динамо Сергія Сидорчука до європейського клубу великих грошей не принесе київському клубу.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Динамо не заробить на цьому трансфері великих грошей. Але справа не у вартості гравця, а в тому, що я не міг відмовити людині, яка впродовж десяти років вірою та правдою служила команді й була її капітаном.

Сергій заслужив право спробувати себе в європейському футболі. А ми виростили йому зміну - є молодий Бражко, досвідченіші Андрієвський та Шепелєв. Усі сторони залишаться задоволеними", - сказав Суркіс.

За попередньою інформацією, Сергій Сидорчук підпише з Вестерло контракт на три роки.

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