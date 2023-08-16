Аль-Хілаль домовився з Севільєю про суму трансферу голкіпера Буну

Іспанський клуб погодився продати гравця

Джерело - Чемпіон.

Саудівський Аль-Хілаль узгодив із Севільєю суму трансферу голкіпера Яссіна Буну.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський клуб погодився продати гравця за 19 мільйонів євро + 2 мільйони у вигляді бонусів.

Al Hilal have reached an agreement with Sevilla to sign Yassine Bono on €19m fixed fee plus add-ons up to €21m package 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal



Personal terms being discussed on three year deal as final green light expected after tonight.



Bono, focused on SuperCup then time to agree. pic.twitter.com/2WkY0rjlCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023

Раніше Севілья поступилась Валенсії.

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