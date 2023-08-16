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Аль-Хілаль домовився з Севільєю про суму трансферу голкіпера Буну

Іспанський клуб погодився продати гравця
Сьогодні 11:48 219 0
Аль-Хілаль домовився з Севільєю про суму трансферу голкіпера Буну
#Аль-Хілаль, #Севілья, #Буну

Джерело - Чемпіон.

Саудівський Аль-Хілаль узгодив із Севільєю суму трансферу голкіпера Яссіна Буну.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський клуб погодився продати гравця за 19 мільйонів євро + 2 мільйони у вигляді бонусів.

Раніше Севілья поступилась Валенсії.

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