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Вінгер Шахтаря Тете погодив контракт з Галатасараєм

Бразилець розірве з "гірниками" контракт
Сьогодні 19:55 177 0
Вінгер Шахтаря Тете погодив контракт з Галатасараєм
#Галатасарай, #Тете, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Галатасарай близький до підписання вінгера Шахтаря Тете.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразилець розірве з "гірниками" контракт та приєднається до стамбульського клубу як вільний агент.

Тете підпише 4-річну угоду з зарплатнею у 2,5 мільйона євро на рік.

Повідомлялося, що Фенербахче не може домовитися з Тете.

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