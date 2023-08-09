Вінгер Шахтаря Тете погодив контракт з Галатасараєм

Джерело - Чемпіон.
Галатасарай близький до підписання вінгера Шахтаря Тете.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Бразилець розірве з "гірниками" контракт та приєднається до стамбульського клубу як вільний агент.
Тете підпише 4-річну угоду з зарплатнею у 2,5 мільйона євро на рік.
Galatasaray have just signed documents to complete Tetê deal, here we go! 🟡🔴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023
Four year contract agreed on €2.5m salary per season — announcement will be later today.
Tetê joins as free agent. 🇧🇷 pic.twitter.com/DtehnPWWMg
Повідомлялося, що Фенербахче не може домовитися з Тете.
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