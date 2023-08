Вінгер Шахтаря Тете погодив контракт з Галатасараєм

Галатасарай близький до підписання вінгера Шахтаря Тете.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Бразилець розірве з "гірниками" контракт та приєднається до стамбульського клубу як вільний агент.

Тете підпише 4-річну угоду з зарплатнею у 2,5 мільйона євро на рік.

