Джерело - Чемпіон.
У 1-му турі української Другої ліги сезону 2022/23 років з футболу відбулося чотири матчі.
Українська Друга Ліга-2023/24: календар матчів
Скала 1911 - Кудрівка 4:3 (2:2)
Голи: 1:0 - 3 Авер’янов, 2:0 - 25 Іванченко, 2:1 - 36 Щедраков, 2:2 - 41 Коваль, 3:2 - 78 Лісовик, 4:2 - 90+2 Авер’янов, 4:3 - 90+4 Сердюк
Кремінь-2 - Чайка 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 3 Чуквебука, 0:2 - 45 Гуськов, 0:3 - 79 Кулакевич
Тростянець - Металург-2 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Близнюк
Нива (Вінниця) - Звягель 4:7 (1:4)
Голи: 0:1 - 4 Ндукве, 0:2 - 7 Ндукве, 0:3 - 19 Ващишин, 0:4 - 28 Ващишин, 1:4 - 40 Страшкевич, 1:5 - 47 Ващишин, 2:5 - 51 Страшкевич, 3:5 - 75 Загорулько, 3:6 - 79 Оринчак, 3:7 - 82 Оринчак, 4:7 - 89 Загорулько
7 серпня у Другій лізі буде зіграно ще три матчі 1-го туру.