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Звягель з хокейним рахунком переграв Ниву: результати матчів 1 туру Другої ліги

Стартував чемпіонат у Другій лізі
Сьогодні 15:57 104 0
Звягель з хокейним рахунком переграв Ниву: результати матчів 1 туру Другої ліги
#Чайка, #Скала-1911, #Нива Вінниця, #Звягель, #Кудрівка

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі української Другої ліги сезону 2022/23 років з футболу відбулося чотири матчі.

Українська Друга Ліга-2023/24: календар матчів

Чемпіонат України - Друга ліга
1 тур, 6 серпня

Скала 1911 - Кудрівка 4:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 3 Авер’янов, 2:0 - 25 Іванченко, 2:1 - 36 Щедраков, 2:2 - 41 Коваль, 3:2 - 78 Лісовик, 4:2 - 90+2 Авер’янов, 4:3 - 90+4 Сердюк

Кремінь-2 - Чайка 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Чуквебука, 0:2 - 45 Гуськов, 0:3 - 79 Кулакевич

Тростянець - Металург-2 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Близнюк

Нива (Вінниця) - Звягель 4:7 (1:4)

Голи: 0:1 - 4 Ндукве, 0:2 - 7 Ндукве, 0:3 - 19 Ващишин, 0:4 - 28 Ващишин, 1:4 - 40 Страшкевич, 1:5 - 47 Ващишин, 2:5 - 51 Страшкевич, 3:5 - 75 Загорулько, 3:6 - 79 Оринчак, 3:7 - 82 Оринчак, 4:7 - 89 Загорулько

7 серпня у Другій лізі буде зіграно ще три матчі 1-го туру.

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