Головне
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023
Вчора 20:52 1035
Байло та Болюх зупинилися за крок від медалей чемпіонату світу
Сьогодні 08:22 300
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 08:18 2494
Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:43 413
Колодій та Коновалов не подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках
Сьогодні 06:30 378
Хавбек Аякса Тадич розірвав контракт з клубом
Вчора 23:58 468
Клімас: Зараз вивчаємо можливості отримати для Ломаченка реванш з Хейні
Вчора 23:51 368
Голкіпер Колоса Волинець перейшов у Дніпро-1
Вчора 22:20 379
Суд виніс запобіжний захід генеральному секретарю УАФ Запісоцькому
Вчора 21:48 617
10 клубів УПЛ спробують створити УПЛ-ТБ
Вчора 17:18 911
Прямі трансляції

Лавриненко: Верес працює під навантаженням

Сергій Лавриненко підсумував спаринг проти тернопільської Ниви
Сьогодні 10:55 205 0
Лавриненко: Верес працює під навантаженням
#Верес, #Сергій Лавриненко

Джерело - nkveres.com.

Верес до старту сезону повинний попрацювати, як в тактичному плані, так і над фізичними кондиціями. 

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Сергій Лавриненко.

"Не готувалися якось конкретно саме до цієї гри. В нас є чіткий план тренувань. Команда зараз працює під серйозним навантаженням - по два тренування в день. Через це сьогодні було багато технічного браку. Навіть ті, хто добре працює з м'ячем - сьогодні помилялися.

Але головне - не сьогоднішня гра, а матчі чемпіонату. Попереду багато роботи: як в тактичному плані, так і над фізичними кондиціями. Розуміємо, яким важким буде чемпіонат. Тому треба працювати над усіма компонентами гри.

Нам поки не вистачає якісної взаємодії між гравцями. Але в нас багато новачків, є футболісти на перегляді. В усіх різний ступінь готовності. Час ще є - будемо додавати.

Нива сьогодні грала дуже вмотивовано. Так завжди, коли нижча за рангом команда грає проти вищої за рангом. Хлопці хотіли себе показати на фоні команди УПЛ. Я давно знаю Василя Малика - його підопічні завжди грають у швидкісний футбол. Сьогодні вони також показали добротну гру.

Ми продовжуємо готуватися до сезону. Завтра в нас ранкове тренування. Одразу потому їдемо до Львова і там готуємося до гри з Карпатами 17-го липня. Розберемо сьогоднішній матч і виправлятимемо помилки. В нас зараз дуже насичений графік. В понеділок граємо з Карпатами і через день зіграємо з Кривбасом. Обидві команди демонструють потужний футбол. Перевіримо себе на фоні сильних суперників", - відзначив Лавриненко.

Раніше Верес та Нива не визначили сильнішого в контрольному матчі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 2322
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 2494
Шахтар повісив цінник на Трубіна Шахтар повісив цінник на Трубіна 1623
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6744
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 11856
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 1035
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20713
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 79385 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18717 7
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28748
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 85771 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2477